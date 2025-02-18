Дмитренко: Гонка далася важкувато

Українська біатлоністка Христина Дмитренко оцінила свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу-2025 в швейцарському Ленцергайде.

Спортсменку цитує Суспільне.

"Якщо чесно, дуже хвилювалася перед гонкою, бо чотири рубежі, одна хвилина штрафу за промах. У мене лише минулого року на чемпіонаті світу були чотири нулі, а сьогодні — вдруге, й у тій самій гонці.

Дуже хвилювалася на стрільбі, особливо стоячи, відклала останні постріли, підходила на рубіж у своєму ритмі. Рубежі пройшла чисто, не скажу, що самопочуття погане, але якось важкувато далася гонка, багато сил забрала. Своїм виступом більш-менш задоволена", – заявила українка.