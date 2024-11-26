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Дериземля назвав біатлоністку збірної України, яка зараз стає лідером команди

Олексій Мурзак — 26 листопада 2024, 17:58
Дериземля назвав біатлоністку збірної України, яка зараз стає лідером команди
Андрій Дериземля
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Віцепрезидент Федерації біатлону України Андрій Дериземля заявив, що в жіночій збірній наразі спостерігається відсутність висококласних біатлоністок світового рівня.

Про це він сказав у інтерв'ю Xsport.

"Можливо, деякі люди на мене образяться, але загалом зазначу, що ситуація не дуже хороша у жіночій команді. На сьогодні немає інших спортсменок, які б показували кращий результат за Христину Дмитренко. На жаль, зараз спостерігається відсутність висококласних спортсменок світового рівня. Внутрішня конкуренція має бути. Вона йде на користь і мотивує всіх розвиватися, покращувати навички з кожним днем.

На Христину багато хто раніше не розраховував, але своєю працею вона довела протилежне і зараз стає лідером команди. Вона тривалий час не показувала результату, але чудово виступила минулого року. Це – заділ на хороший поточний сезон, дякую їй та тренерам. Дуже сподіваюся, що Христина додаватиме", – зазначив Дериземля.

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц визначився зі складом команди на перший етап Кубку світу-2024/25 у фінському Контіолахті.

До складу увійшли 6 спортсменок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Городна, Олександра Меркушина, Анна Кривонос.

Христина Дмитренко Андрій Дериземля

Христина Дмитренко

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