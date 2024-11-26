Дериземля назвав біатлоністку збірної України, яка зараз стає лідером команди

Віцепрезидент Федерації біатлону України Андрій Дериземля заявив, що в жіночій збірній наразі спостерігається відсутність висококласних біатлоністок світового рівня.

Про це він сказав у інтерв'ю Xsport.

"Можливо, деякі люди на мене образяться, але загалом зазначу, що ситуація не дуже хороша у жіночій команді. На сьогодні немає інших спортсменок, які б показували кращий результат за Христину Дмитренко. На жаль, зараз спостерігається відсутність висококласних спортсменок світового рівня. Внутрішня конкуренція має бути. Вона йде на користь і мотивує всіх розвиватися, покращувати навички з кожним днем.

На Христину багато хто раніше не розраховував, але своєю працею вона довела протилежне і зараз стає лідером команди. Вона тривалий час не показувала результату, але чудово виступила минулого року. Це – заділ на хороший поточний сезон, дякую їй та тренерам. Дуже сподіваюся, що Христина додаватиме", – зазначив Дериземля.