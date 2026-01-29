Визначилася заявка збірної України на спринтерські гонки в межах чемпіонату Європи

Тренерський штаб збірної України визначився зі складами на спринтерські гонки в межах чемпіонату Європи з біатлону.

Обидва старти заплановані на 30 січня. Чоловічий спринт відбудеться о 11.45, жіночий – о 15.30 за київським часом.

Чемпіонат Європи з біатлону

Спринт, чоловіки

2. Олександр Пономаренко

10. Артем Тищенко

56. Богдан Цимбал

58. Денис Насико

93. Роман Боровик

128. Михайло Хміль

Спринт, жінки

16. Валерія Дмитренко

22. Анастасія Меркушина

54. Лілія Стеблина

65. Ксенія Приходько

86. Надія Бєлкіна

102. Вікторія Хвостенко

Нагадаємо, 28 січня українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула золото в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи.