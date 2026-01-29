Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначилася заявка збірної України на спринтерські гонки в межах чемпіонату Європи

Олексій Мурзак — 29 січня 2026, 18:46
Визначилася заявка збірної України на спринтерські гонки в межах чемпіонату Європи
Анастасія Меркушина

Тренерський штаб збірної України визначився зі складами на спринтерські гонки в межах чемпіонату Європи з біатлону.

Обидва старти заплановані на 30 січня. Чоловічий спринт відбудеться о 11.45, жіночий – о 15.30 за київським часом.

Чемпіонат Європи з біатлону

Спринт, чоловіки

2. Олександр Пономаренко

10. Артем Тищенко

56. Богдан Цимбал

58. Денис Насико

93. Роман Боровик

128. Михайло Хміль

Спринт, жінки

16. Валерія Дмитренко

22. Анастасія Меркушина

54. Лілія Стеблина

65. Ксенія Приходько

86. Надія Бєлкіна

102. Вікторія Хвостенко

Нагадаємо, 28 січня українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула золото в індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи.

Анастасія Меркушина Чемпіонат Європи з біатлону

Чемпіонат Європи з біатлону

Олександра Меркушина – про золото сестри на Євро: Нехай всіх хейтерів сьогодні задушить жаба
Анастасія Меркушина – про золото чемпіонату Європи-2026: Після стрільби ще не вірила, що йду на медаль
Анастасія Меркушина – про золоту медаль чемпіонату Європи: Було відчуття, що це неможливо
Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи в індивідуальній гонці
Француз Гігонна виграв індивідуальну гонку на ЧЄ-2026, українці поза чільною тридцяткою

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік