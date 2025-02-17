Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку в межах Чемпіонату світу

Олексій Мурзак — 17 лютого 2025, 18:30
Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку в межах Чемпіонату світу
Анастасія Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі команди на індивідуальну гонку, яка пройде в межах чемпіонату світу 2025 у швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Як повідомлялося раніше, Ірину Петренко замінила Анастасія Меркушина. Нагадаємо, після естафети Петренко повідомила про проблеми з диханням, які спостерігалися у неї під час гонки.

Склад збірної України

  • Юлія Джима
  • Христина Дмитренко
  • Олена Городна
  • Анастасія Меркушина

Індивідуальна гонка відбудеться у вівторок, 18 лютого, о 16.05.

Раніше стало відомо, що капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить одиночну змішану естафету (сингл-мікст) на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.

Анастасія Меркушина Юлія Джима Ірина Петренко Христина Дмитренко Олена Городна Чемпіонат світу з біатлону-2025

Анастасія Меркушина

ЧС-2025. Меркушина виступить замість Петренко в індивідуальній гонці
Відновити рахунок у швейцарському банку. Ленцергайде вперше прийме чемпіонат світу
ЧЄ-2025. Олександра Меркушина фінішувала 18-ю в переслідуванні
ЧЄ-2025. Жіноча гонка переслідування. Як це було
Олександра Меркушина посіла 12 місце у спринті на чемпіонаті Європи

Останні новини