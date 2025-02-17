Визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку в межах Чемпіонату світу

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі команди на індивідуальну гонку, яка пройде в межах чемпіонату світу 2025 у швейцарському Ленцергайде.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Як повідомлялося раніше, Ірину Петренко замінила Анастасія Меркушина. Нагадаємо, після естафети Петренко повідомила про проблеми з диханням, які спостерігалися у неї під час гонки.

Склад збірної України

Юлія Джима

Христина Дмитренко

Олена Городна

Анастасія Меркушина

Індивідуальна гонка відбудеться у вівторок, 18 лютого, о 16.05.

Раніше стало відомо, що капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить одиночну змішану естафету (сингл-мікст) на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.