Підручний прокоментував можливу участь у першій гонці Кубку світу

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний з нетерпінням чекає на початок сезону, який стартує вже 30-го листопада у Фінляндії.

Про це Підручний розповів в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Я вже прибув в Контіолахті, все чудово. Вже є відчуття сезону, скучили за гонками та атмосферою змагань", – сказав Підручний.

Біатлоніст також відповів на запитання про можливий виступ у стартовій гонці першого етапу Кубку світу – одиночній змішаній естафеті, адже саме у цій дисципліні він неодноразово виступав у минулих сезонах. За словами Підручного, все залежить від рішення головної тренерки Надії Бєлової.

"Щодо планів на естафети треба запитувати тренерку, я поки такою інформацією не володію", – сказав 33 річний спортсмен.

Нагадаємо, у складі чоловічої збірної України на перший етап заявлені Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко.

У перший день змагань відбудуться одиночна та класична змішані естафети.