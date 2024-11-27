Підручний прокоментував можливу участь у першій гонці Кубку світу
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний з нетерпінням чекає на початок сезону, який стартує вже 30-го листопада у Фінляндії.
Про це Підручний розповів в ексклюзивному коментарі Чемпіону.
"Я вже прибув в Контіолахті, все чудово. Вже є відчуття сезону, скучили за гонками та атмосферою змагань", – сказав Підручний.
Біатлоніст також відповів на запитання про можливий виступ у стартовій гонці першого етапу Кубку світу – одиночній змішаній естафеті, адже саме у цій дисципліні він неодноразово виступав у минулих сезонах. За словами Підручного, все залежить від рішення головної тренерки Надії Бєлової.
"Щодо планів на естафети треба запитувати тренерку, я поки такою інформацією не володію", – сказав 33 річний спортсмен.
Нагадаємо, у складі чоловічої збірної України на перший етап заявлені Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Артем Тищенко.
У перший день змагань відбудуться одиночна та класична змішані естафети.