Відомо, хто представить Україну в жіночій естафеті на чемпіонаті Європи
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Визначився склад жіночої збірної України на естафету в межах чемпіонату Європи з біатлону.
Старт-листи опублікувала пресслужба IBU.
Наша команда виступить під 6-м стартовим номером.
Відкриватиме гонку Ірина Петренко, на другому етапі бігтиме Олена Городна, на третьому Олександра Меркушина, фінішером виступить Христина Дмитренко.
Естафета відбудеться 2 лютого, початок заплановано на 11.45 за київським часом.
Раніше визначився склад збірної України на чоловічу естафету.