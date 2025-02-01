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Відомо, хто представить Україну в жіночій естафеті на чемпіонаті Європи

Олексій Мурзак — 1 лютого 2025, 17:43
Відомо, хто представить Україну в жіночій естафеті на чемпіонаті Європи
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Визначився склад жіночої збірної України на естафету в межах чемпіонату Європи з біатлону.

Старт-листи опублікувала пресслужба IBU.

Наша команда виступить під 6-м стартовим номером.

Відкриватиме гонку Ірина Петренко, на другому етапі бігтиме Олена Городна, на третьому Олександра Меркушина, фінішером виступить Христина Дмитренко.

Естафета відбудеться 2 лютого, початок заплановано на 11.45 за київським часом.

Раніше визначився склад збірної України на чоловічу естафету.

Ірина Петренко Чемпіонат Європи з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина

Ірина Петренко

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