Лиж у нас не було: Зоц пояснив провал збірної України в синглміксті на ЧС-2025

Старший тренер збірної України з біатлону Микола Зоц прокоментував виступ нашої команди в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу з біатлону в Ленцергайде, де "синьо-жовті" з найкращою стрільбою посіли лише 20-те місце, наголосивши, що у наших спортсменів просто не було лиж.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Лиж у синглміксті у нас не було. Будемо називати речі своїми іменами. Можна назвати це проблемою, можна – ситуацією, бо для будь-якої команди це робоча ситуація. Хотілося б, щоб її не було, але було менше. Але сервіс все одно працює з ранку до вечора, але не все завжди виходить. Ми можемо побажати лише, аби такі ляпаси траплялися якомога менше. Думаю, вони хотіли зробити якомога краще", – зазначив він.

За словами тренера, лижі можна зіпсувати.

"Це як варіант, що сервіс хотів зробити якомога краще, «каші не зіпсуєш». Як раз із лижами можна маслом кашу зіпсувати. Скільки втрачає спортсмен через погані лижі? Це залежить від багатьох факторів. Тут у Ленцергайде траса 1.5 кілометра – рівнина і спуск, без підйомів, одразу воно позначається", – пояснив Зоц.

Тренер також вказав на психологічний стан спортсменів.

"Психологічний ще стан дається взнаки: коли один їде спортсмен і поруч нікого немає, вже якось воно помітно, а коли всі в групі біжать... Від температури залежить, бо коли морозна погодна і тверда лижня, таких перепадів немає. А коли виходить сонце, з'являється "каша" – перепади різкі. За такої погоди, як тут в обідній час, ці програші катастрофічні", – підкреслив тренер.

Раніше український біатлоніст Антон Дудченко різко розкритикував якість підготовки лиж підчас сингл-міксту на чемпіонаті світу 2025 року в швейцарському Ленцергайде.