Підручний разом з партнерами по збірній влаштував біатлонне свято для дітей

Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк долучилися на до міжнародного Дня біатлону в Підгородньому на Тернопільщині.

Представники збірної України провели різноманітні майстер класи, вчили дітей поводитися зі зброєю та влаштували руханку. А наостанок всі бажаючі мали нагоду для фотосесії.

Відповідне відео чемпіон світу Дмитро Підручний оприлюднив у своїх соцмережах.

Нагадаємо, наступний тренувальний збір Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, які тренуються під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри проведуть в Німеччині. Віталій Мандзин у складі команди "А" вирушить на Львівщину.

Раніше ми розповідали, як українські біатлоністи грають у футбол під час тренувальних зборів.