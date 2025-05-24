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Підручний разом з партнерами по збірній влаштував біатлонне свято для дітей

Денис Шаховець — 24 травня 2025, 20:00
Підручний разом з партнерами по збірній влаштував біатлонне свято для дітей
Дмитро Підручний
Instagram

Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк долучилися на до міжнародного Дня біатлону в Підгородньому на Тернопільщині.

Представники збірної України провели різноманітні майстер класи, вчили дітей поводитися зі зброєю та влаштували руханку. А наостанок всі бажаючі мали нагоду для фотосесії.

Відповідне відео чемпіон світу Дмитро Підручний оприлюднив у своїх соцмережах.

Нагадаємо, наступний тренувальний збір Дмитро Підручний і Тарас Лесюк, які тренуються під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри проведуть в Німеччині. Віталій Мандзин у складі команди "А" вирушить на Львівщину.

Раніше ми розповідали, як українські біатлоністи грають у футбол під час тренувальних зборів.

Дмитро Підручний Тарас Лесюк Віталій Мандзин

Дмитро Підручний

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