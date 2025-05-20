Мандзин – голкіпер, Кінаш – плеймейкер, Підручний – фанат: як українські біатлоністи грають у футбол на зборах

Біатлоністи збірної України продовжують набирати тренувальні оберти, готуючись до виснажливого олімпійського сезону.

Зимові спортсмени полюбляють цей проміжок тренувального циклу через його різноманітність: велосипед, крос-походи, ігрові види спорту. Зокрема, футбол! Гра мільйонів розвантажує психологічно, навантажує фізично й неабияк змінює рутинність виснажливого тренувального процесу.

Про футбольні баталії на чернігівській базі раніше ходили легенди. Битви, кажуть представники старшого біатлонного покоління, були ще ті. В мережі досі можна знайти фото.

Руслан Ткаленко та Віталій Кільчицький у юності biathlon.com.ua

Нині на розбитій ворогом чернігівській базі особливо й у футбол не пограєш. Та й молодь, здається, вже не та – такий загальний тренд.

До речі, колишній головний тренер футбольного клубу Ліверпуль Юрген Клопп, який наразі поза великим футболом, полюбляє зимові види спорту й за нагоди дивиться біатлонні трансляції. А легенда тренерського цеху навіть не здогадується, що один з українських біатлоністів навіть мав шанси заграти в професійній лізі...

Дмитро Підручний, Мохамед Салах та Деклан Райз

Лідер команди Дмитро Підручний у молоді роки разом зі своїм швагром Тарасом Лесюком неодноразово відвідував матчі національної збірної України. Наразі ж капітан збірної України з біатлону фанатіє від футболу переважно біля екранів.

Тарас Лесюк, Євген Коноплянка та Дмитро Підручний

Можливо, наразі 33-річний атлет бережеться, адже мав травми саме в підготовчий літній період.

"У футбол не граю, але слідкую за ним регулярно. Останній матч який вдалося подивитись це Ліверпуль – Арсенал (11 травня, 2:2)", – каже Підручний в коментарі "Чемпіону".

Але "архіви не горять". Ми знайшли світлину, де Дмитро грає у пляжний футбол на тренувальному зборі в Буковелі у 2018-му. За рік Підручний увійшов в історію – став чемпіоном світу в гонці переслідування!

Дмитро Підручний

Богдан Цимбал розповідає, що в цьому сезоні українські біатлоністи грали у футбол достатньо часто. Головне, вважає, уникнути травми.

"Оскільки ми національна збірна, то розуміємо, що це просто гра й треба з розумом підходити до таких тренувань".

Хто в команді "Мессі", а хто "Роналду", біатлоніст сказати не береться.

"Щодо майстерності, то когось виділити не можу, всі грають на більш-менш середньому рівні", – каже Цимбал.

За словами Богдана Цимбала, тема футболу в збірній присутня часто:

"Взагалі, в команді тему футболу обговорюємо. Коли грає національна збірна України, то завжди дивимось".

Чоловіча збірна України з біатлону у 2018 році biathlon.com.ua/Костянтин Клименко

Мандзин – майже Ноєр. Кінаш – Модрич, який не розкрився

Віталій Мандзин також на перше місце виносить безпеку й чекає на розв’язку в Лізі чемпіонів.

"Інколи граємо у футбол під час літньої підготовки. Але, насправді, це дуже травмонебезпечно, часто бувають неприємні випадки. У нас у всіх плюс-мінус однаковий рівень гри. Слідкую за великими футбольними подіями, такими як Ліга чемпіонів. Скоро фінал, планую його подивитись", – каже 22-річний біатлоніст у розмові з "Чемпіоном".

А ось у Степана Кінаша могла скластися повноцінна футбольна кар’єра! Якби не біатлон...

"Для мене футбол – це окрема історія. Я перейшов з футболу в біатлон. Тато все життя присвятив футболу, досі працює тренером дитячої школи. Дідусь також був у футболі" – каже біатлоніст "Чемпіону".

biathlon.com.ua/Костянтин Клименко

Кінаш намагається не пропускати цікаві матчі Ліги чемпіонів, поєдинки за участі Барселони, огляди матчів та ігри українських легіонерів. А свого часу Степан був на оглядинах у харківському Металісті.

"Раніше, ще коли Ярославський був президентом клубу, я мріяв там грати. Їздив на відбір, але конкуренція неймовірна, тоді 2013-2014 Металіст був у топі. Можливо, можна було б спробувати ще в інші академії, але тоді ми не спробували".

23-річний біатлоніст каже, що полюбляє і віртуальний футбол:

"Інколи любимо зібратися пограти з хлопцями ввечері на Play Station два на два чи один на один", – розповідає 23-річний біатлоніст.

А на цьому відео – фрагмент гри у футбол на одному з тренувальних зборів!

Голкіпер Віталій Мандзин у боротьбі з Тарасом Лесюком здобуває м’яч, робить вивірену передачу центром на Степана Кінаша, той пасує праворуч на Борковського (ігнорує Ткаленка який підключився до атаки лівим флангом), а Богдан б’є "по горобцях"!

Стріляє Борковський явно влучніше! Богдан і сам зізнається – футбол то не його пристрасть.

"Нічого не скажу стосовно футболу, оскільки не надто пильно слідкую за ним. На зборах інколи граємо, але все ж таки це дуже травмонебезпечно, тому ми дуже обережні. В нас у команді дуже добре грають в футбол всі старші хлопці", – каже чемпіон Всесвітньої Універсіади 2025.

Нагадаємо, наступний міні-збір чоловіча команда проведе на Львівщині, а Дмитро Підручний з Тарасом Лесюком продовжать підготовку в Німеччині. Саме там, на арені мюнхенської Баварії відбудеться цьогорічний фінал футбольної Ліги чемпіонів.