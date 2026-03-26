Український біатлоніст переніс другу операцію на серці

Український біатлоніст Степан Кінаш переніс другу операцію на серці.

Про це 23-річний спортсмен розповів в інтерв'ю колишній біатлоністці, бронзовій призерці ОІ-1993 Валентині Цербе.

Кінаш повідомив, що після операції отримав дозвіл від лікарів на участь у змаганнях.

"На сьогоднішній момент я відновлююся, набираючи форму після операції. Була ще одна операція – виправили те, що було після першої. Були ще одні нюанси. Зараз уже все добре. Лікарі дають дозвіл, тому я одразу вирішив готуватися до чемпіонату України", – розповів Кінаш.

Нагадаємо, що Степан Кінаш переніс першу операцію на серці восени 2024 року. Спортсмен змушений був тимчасово припинити виступи та зробити паузу в кар'єрі.

У 2025 році біатлоніст провів два міжнародних старти на Всесвітній Універсіаді-2025 в Італії, де посів 14 місце в мас-старті, а індивідуальну гонку завершив на 20-й позиції.

На чемпіонаті України 2026 року Кінаш у складі команди Харківської області здобув "бронзу" у змішаній естафеті.