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Унікальні кадри. Відомо як збірна України тренувалась в Буковелі

Денис Шаховець — 24 червня 2025, 14:46
Унікальні кадри. Відомо як збірна України тренувалась в Буковелі
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Чоловіча збірна України з біатлону продовжує підготовку до олімпійського сезону в австрійському Рамзау.

А в соцмережах оприлюднили кадри тренувань команди під час попереднього збору в Буковелі на Івано-Франківщині.

На відео – в роботі вся команда під час одного з літніх етапів підготовки. Під керівництвом Надії Бєлової атлети мали два повноцінних тренування на день. Виконували різноманітну роботу – стрілецька підготовка, катання на лижоролерах та велосипедах, силові тренування, крос-походи.

Участь в зборі взяли Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Степана Кінаш та Сергій Супрун. У такому ж складі команда вирушила на збір до Австрії.

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Зазначимо, що Дмитро Підручний і Тарас Лесюк тренуються окремо під керівництвом словацького фахівця Юрая Санітри. Напередодні вони вирушили на збір до австрійського Обертілліяха.

Нагадаємо, що Богдан Борковський, Степан Кінаш та Сергій Супрун готувалися з командою "А" і перед минулим сезону. Натомість на кубку світу українську команду не представляли. Хоча й гучно заявили про себе на Універсіаді-2025 в Італії.

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Раніше ми розповідали про особливості тренувань зіркової збірної Франції.

Антон Дудченко Артем Тищенко Богдан Цимбал Віталій Мандзин Богдан Борковський Степан Кінаш

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