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Майже альпініст. Український біатлоніст показав, як тренується над гірськими прірвами

Денис Шаховець — 1 липня 2025, 16:00
Майже альпініст. Український біатлоніст показав, як тренується над гірськими прірвами
Степан Кінаш
Instagram

Український біатлоніст Степан Кінаш поділився кадрами з одного з тренувань під час зборів в австрійському Рамзау.

На альпійському високогір’ї національна чоловіча збірна України зараз проходить тренувальний збір перед олімпійським сезоном.

Під час крос-походу в гори 23-річний біатлоніст відчайдушно біжить кам’янистою стежкою вершини одного з гірських хребтів, хоча довкола круті схили та стрімкі скелі.

Зазначимо, що крос-походи є одним з поширених видів тренувань під час літньо-осіннього підготовчого періоду.

Раніше схожим відео в соцмережах ділились українські біатлоністки, які на зборі підкорювали круті італійські схили.

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Степан Кінаш

Степан Кінаш

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