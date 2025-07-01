Майже альпініст. Український біатлоніст показав, як тренується над гірськими прірвами

Український біатлоніст Степан Кінаш поділився кадрами з одного з тренувань під час зборів в австрійському Рамзау.

На альпійському високогір’ї національна чоловіча збірна України зараз проходить тренувальний збір перед олімпійським сезоном.

Під час крос-походу в гори 23-річний біатлоніст відчайдушно біжить кам’янистою стежкою вершини одного з гірських хребтів, хоча довкола круті схили та стрімкі скелі.

Зазначимо, що крос-походи є одним з поширених видів тренувань під час літньо-осіннього підготовчого періоду.

Раніше схожим відео в соцмережах ділились українські біатлоністки, які на зборі підкорювали круті італійські схили.