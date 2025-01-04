Підручний: Нам потрібна четверта людина для естафети

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів про важливість стабільних та результативних виступів усіх учасників команди на Кубку світу.

Своїми думками 33-річний українець поділився в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

На даний момент Україна займає п'яте місце в Кубку націй. Підручний вважає, що команда може втримати цю позицію, але за певної умови.

"Якщо стабільність в результатах трьох спортсменів залишиться на тому ж рівні, як на перших трьох етапах Кубку світу, то ми зможемо втримати. Але нам потрібна четверта людина для естафети: під час естафети в Хохфільцені ми втратили дуже багато очок. Тому за наявності четвертої надійної людини в естафеті, і за наявності трьох стабільно високих результатів в особистих гонках на Кубку світу, ми зможемо втримати це місце. Це реально", – сказав Дмитро.

Найкращим результатом Підручного у першій частині сезону стало десяте місце індивідуальної гонки в Контіолахті. У цій же гонці Віталій Мандзин фінішував четвертим.

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