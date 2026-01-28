Українська правда
Анастасія Меркушина – про золоту медаль чемпіонату Європи: Було відчуття, що це неможливо

Володимир Максименко — 28 січня 2026, 17:30
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина висловилась про свою золоту медаль індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи.

Слова спортсменки наводить Суспільне Спорт.

"Неймовірно. Я на сьомому небі від щастя. Трішечки було відчуття, що це неможливо, відчуття, що це сон. Але дуже щаслива.
Що зробила, коли почула, що перемогла? Просто закричала, багато хто почув. Я подумала: так, це хороша гонка, але тут дуже багато сильних спортсменок, у мене рання стартова позиція, можливо, подіум, можливо – ні. Але потім усвідомила перемогу і це змінило все. Емоції мене просто хвилями накривали. Усвідомлюю, що це насправді, а не сон". – розповіла Меркушина.

Зазначимо, що Анастасія Меркушина вдруге стала чемпіонкою Європи. Перше золото уродженка Сум здобула у 2023 році в спринті. Загалом це вже сьома нагорода Анастасії на рівні континентальної першості.

Раніше повідомлялося, що у чоловічій індивідуальній гонці на чемпіонаті Європи 2026 перемогу здобув француз Антонен Гігонна. Серед українців найкраще виступив Богдан Цимбал, який фінішував 35-м.

