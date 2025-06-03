Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Пляжний футбол

Збірна України зберегла другу сходинку світового рейтингу

Олександр Булава — 3 червня 2025, 15:56
Збірна України зберегла другу сходинку світового рейтингу
УАФ

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) оприлюднила оновлений рейтинг збірних команд.

Жіноча збірна України з бічсоккера зберегла другу сходинку рейтингу, поступаючись лише Іспанії. "Синьо-жовті" мають в активі 916,25 бала (+25) та відстають від іспанок на 1053,75 очка.

Нагадаємо, що ця позиція наших дівчат є абсолютним рекордом для українського пляжного футболу.

Чоловіча збірна України піднялася на одну сходинку в порівнянні з попереднім рейтингом і перебуває на 19-й позиції із 885,25 бала, відстаючи від Аргентини на 147,25 очка.

У чоловіків лідирує Бразилія, друге місце в Португалії, третє – в Італії.

Нагадаємо, напередодні збірна України завершила етап Євроліги на третьому місці.

пляжний футбол Збірна України з пляжного футболу Жіноча збірна України з пляжного футболу

пляжний футбол

Україна програла Іспанії у вирішальній грі Євроліги
Чешки не стали на заваді: збірна України завершила етап Євроліги на третьому місці
Перемога на класі: збірна України впевнено здолала Грузію у Євролізі-2025
Не помітили англійок: українки здобули першу перемогу в Євролізі-2025
Збірна України здобула вольову перемогу над Німеччиною в Євролізі

Останні новини