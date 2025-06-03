Збірна України зберегла другу сходинку світового рейтингу

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) оприлюднила оновлений рейтинг збірних команд.

Жіноча збірна України з бічсоккера зберегла другу сходинку рейтингу, поступаючись лише Іспанії. "Синьо-жовті" мають в активі 916,25 бала (+25) та відстають від іспанок на 1053,75 очка.

Нагадаємо, що ця позиція наших дівчат є абсолютним рекордом для українського пляжного футболу.

Чоловіча збірна України піднялася на одну сходинку в порівнянні з попереднім рейтингом і перебуває на 19-й позиції із 885,25 бала, відстаючи від Аргентини на 147,25 очка.

У чоловіків лідирує Бразилія, друге місце в Португалії, третє – в Італії.

Нагадаємо, напередодні збірна України завершила етап Євроліги на третьому місці.