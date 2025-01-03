Ворота тримає і сама забиває. Визначена найкращу пляжну футболістку України

Титул найкращої гравчині пляжного футболу України у 2024 році виборола голкіперка Анастасія Терех.

Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.

Це вже не перший такий титул для 26-річної футболістки. Найкращою за підсумками року її також визнавали в сезоні 2022 року.

Раніше Терех також здобула приз найкращої воротарки турніру Euro Beach Soccer League Nazaré-2024.

АПФУ

Киянка Анастасія Терех наразі виступає за португальський футзальний клуб Рекреатіво Порту Сальво.

В складі збірної України з пляжного футболу посіла 5-те місце Євроліги-2024. А також здобула бронзову медаль престижного міжнародного турніру Neom Beach Soccer Cup, який у листопаді відбувся в Саудівській Аравії.

Голкіперка відома тим, що часто й сама забиває голи. Зокрема, в Саудівській Аравії у матчі проти англійок футболістка відзначилася двічі.