Іспанія, Бразилія, Англія. Збірна України зіграє в елітному турнірі

Жіноча збірна України з пляжного футболу зіграє в представницькому міжнародному турнірі в Саудівській Аравії – Neom Beach Soccer Cup.

Поєдинки пройдуть з 13 по 16 листопада Серед учасників – еліта світового пляжного футболу: Іспанія, Бразилія та Англія.

У перший день турніру команда Юрія Клименка зіграє проти іспанок, потім поміряється силами з Англією та Бразилією відповідно. За підсумками групового раунду, в останній змагальний день відбудеться матч за третє місце та фінал.

Зараз українська команда проводить підготовчий тренувальний збір у піщаному манежі київського Гідропарку.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна асоціація пляжного футболу оновила світовий рейтинг. Жіноча збірна Україна йде на 5-му місці.