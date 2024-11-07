Іспанія, Бразилія, Англія. Збірна України зіграє в елітному турнірі
УАФ
Жіноча збірна України з пляжного футболу зіграє в представницькому міжнародному турнірі в Саудівській Аравії – Neom Beach Soccer Cup.
Поєдинки пройдуть з 13 по 16 листопада Серед учасників – еліта світового пляжного футболу: Іспанія, Бразилія та Англія.
У перший день турніру команда Юрія Клименка зіграє проти іспанок, потім поміряється силами з Англією та Бразилією відповідно. За підсумками групового раунду, в останній змагальний день відбудеться матч за третє місце та фінал.
Зараз українська команда проводить підготовчий тренувальний збір у піщаному манежі київського Гідропарку.
Нагадаємо, нещодавно Міжнародна асоціація пляжного футболу оновила світовий рейтинг. Жіноча збірна Україна йде на 5-му місці.