Збірна України зіграє на міжнародному турнірі Beach Soccer Cup 2025: відомі суперники

Збірна України з пляжного футболу візьме участь у міжнародному турнірі El Salvador Beach Soccer Cup 2025, який відбудеться у Сальвадорі.

Про це повідомила Асоціація пляжного футболу України.

Сам турнір пройде у столиці цієї центрально-американської країни Ель-Сальвадорі з 14 до 16 лютого.

Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Португалії (3-й номер світового рейтингу), господарі турніру – (18) та збірна Венесуели (23).

Збірна України вже почала підготовку до цього турніру в столичному Гідропарку.

Раніше повідомлялося, що сім українців претендують на звання найкращих у пляжному футболі в 2024 році.