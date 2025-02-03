Збірна України зіграє на міжнародному турнірі Beach Soccer Cup 2025: відомі суперники
Асоціація пляжного футболу України
Збірна України з пляжного футболу візьме участь у міжнародному турнірі El Salvador Beach Soccer Cup 2025, який відбудеться у Сальвадорі.
Про це повідомила Асоціація пляжного футболу України.
Сам турнір пройде у столиці цієї центрально-американської країни Ель-Сальвадорі з 14 до 16 лютого.
Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Португалії (3-й номер світового рейтингу), господарі турніру – (18) та збірна Венесуели (23).
Збірна України вже почала підготовку до цього турніру в столичному Гідропарку.
Раніше повідомлялося, що сім українців претендують на звання найкращих у пляжному футболі в 2024 році.