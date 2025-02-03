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Збірна України зіграє на міжнародному турнірі Beach Soccer Cup 2025: відомі суперники

Олексій Мурзак — 3 лютого 2025, 14:58
Збірна України зіграє на міжнародному турнірі Beach Soccer Cup 2025: відомі суперники
Асоціація пляжного футболу України

Збірна України з пляжного футболу візьме участь у міжнародному турнірі El Salvador Beach Soccer Cup 2025, який відбудеться у Сальвадорі.

Про це повідомила Асоціація пляжного футболу України.

Сам турнір пройде у столиці цієї центрально-американської країни Ель-Сальвадорі з 14 до 16 лютого.

Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Португалії (3-й номер світового рейтингу), господарі турніру – (18) та збірна Венесуели (23).

Збірна України вже почала підготовку до цього турніру в столичному Гідропарку.

Раніше повідомлялося, що сім українців претендують на звання найкращих у пляжному футболі в 2024 році.

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