Сім українців претендують на звання найкращих у пляжному футболі в 2024 році

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) представила список усіх номінантів, які претендують на нагороди за підсумками 2024 року.

Імена кандидатів були оприлюднені на сайті BSWW.

Нагороди видавадимуть у п'яти номінаціях:

найкращий гравець серед чоловіків;

найкращих гравець серед жінок;

найкращих воротар серед чоловіків ;

найкращий воротар серед жінок;

найкращий тренер.

Одразу сім українців опинилися серед номінантів у чотирьох з цих категорій.

Олег Зборовський та Юрій Щериця претендують на звання найкращого гравця серед чоловіків, а Анастасія Кліпаченко та Ірина Дубицька – серед жінок.

Українців серед номінантів на нагороду найкращого воротаря серед чоловіків немає, проте Анастасія Терех може стати найкращим воротарем серед жінок.

А на звання найкращого тренера року претендують наставники і чоловічої, і жіночої збірних України Микола Костенко та Юрій Клименко відповідно.

Голосування розпочалося 23 січня. Капітани та тренери збірних матимуть можливість віддати свої голоси до 23 лютого.

Імена переможців усіх п'яти номінацій будуть оголошені під час гала-концерту Beach Soccer Stars 2004. Дата та місце проведення заходу ще не визначені.

Нагадаємо, що Анастасія Терех була визнана найкращою гравчинею 2024 року за версією Асоціації пляжного футболу України.

А в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону українка детально розповіла про складний сезон та дала поради тим, хто хоче пов'язати своє життя з пляжним футболом.