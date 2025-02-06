Збірна України назвала склад на Beach Soccer Cup-2025

Збірна України з пляжного футболу визначилась зі складом на міжнародний турнір El Salvador Beach Soccer Cup 2025 у Сальвадорі.

Про це повідомляє УАФ.

У склад національної команди увійшло 10 гравців, серед яких один новачок – Олександр Самойленко з Артур М'юзік.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Неруш (Чемпіон 2023), Олександр Пославський (Альтернатива).

Польові гравці: Іван Глуцький, Максим Войток, Андрій Потапов (усі – Гріффін), Андрій Борсук, Олександр Самойленко (обидва – Артур М'юзік), Олег Зборовський, Андрій Пашко, Антон Росс (усі – Альтернатива).

Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Португалії (3-й номер світового рейтингу), господарі турніру – (18) та збірна Венесуели (23).

Розклад матчів:

Розклад матчів збірної України з пляжного футболу на El Salvador Beach Soccer Cup 2025

04:00, 15 лютого Україна – Сальвадор

09:00, 16 лютого Португалія – Україна

08:00, 17 лютого Венесуела – Україна

Раніше повідомлялося, що сім українців претендують на звання найкращих у пляжному футболі у 2024 році.