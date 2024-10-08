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Україна зіграє проти Норвегії у кваліфікації ЧС-2025

Руслан Травкін — 8 жовтня, 07:50
Україна зіграє проти Норвегії у кваліфікації ЧС-2025
УАФ

Збірна України з пляжного футболу 8 жовтня зіграє з командою Норвегією у кваліфікації чемпіонату світу 2025.

Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Варто зазначити, що "синьо-жовті" вже грали проти норвежців. В першому турі українці розгромно здолали скандинавів – 8:2, поляки також впевнено перемогли норвежців (6:1).

7 жовтня збірна України провалили гру проти Польщі, пропустивши 8 голів.

Європейська кваліфікація на ЧС-2025
Кадіс, Іспанія, 8 жовтня

19:00 Україна – Норвегія

На ЧС-2025 вийдуть чотири найкращі європейські команди. Чемпіонат світу 2025 з пляжного футболу відбудеться на Сейшельських островах.

Україна тричі брала участь у чемпіонатах світу (востаннє – у 2013 році). Рекорд збірної на турнірі – вихід до чвертьфіналу ЧС-2005.

пляжний футбол Збірна України з пляжного футболу

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