Київський Санрайз програв італійській Катанії у чвертьфіналі Кубку чемпіонів

Український клуб Санрайз (Київ) зіграв поєдинок однієї четвертої фіналу Кубку чемпіонів, турнір триває в португальському Назаре. Киянам протистояла Катанія. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь італійців.

У дебюті матчу класну нагоду повести в рахунку мали італійці, але не змогли реалізувати штрафний з "вбивчої" відстані – Тимошенко парирував удар. Воротар врятував і в наступних епізодах – після удару майже впритул, а потім і гострої "бісіклети". Кияни відповіли ударами Педріньо та Борсука. Напружений перший тайм – без голів.

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А вже на 20-й секунді другого періоду – Санрайз повів у рахунку. Голкіпер Катанії увів м’яча в гру, Бернардо головою в центрі поля перехопив передачу, а Педріньо зльоту увігнав його у ворота – це був сьомий гол бразильця на турнірі!

Проте Катанія швидко відігралася. Після вкидання ауту Тангер у падінні головою увігнав м’яча у ворота. А за кілька хвилин італійці забили дуже схожий гол на той, який самі пропустили. Перехоплення передачі воротаря, і головна зірка Маурісіньо ударом через себе не залишає шансів Тимошенку. Але невдовзі він переправив м’яча в стійку після удару з пенальті й не дав Катанії втекти в рахунку.

А за півтори хвилини до сирени "Санрайз" поновив паритет – Уго з далекої відстані низом поцілив у самісінький кут – 2:2!

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Заключний тайм знову агресивніше почали італійці. Протягом кількох хвилин Тимошенко здійснив п’ять "сейвів". Але на п’ятій хвилині його таки "прошили". Верховий пас на фланг – Тангер боковими ножицями був бездоганним – 3:2!

Нагода врятувати матч була у невгамовного Педріньо – бив зі штрафного з власного поля – рикошет і стійка! Рахунок таким і залишився – Катанія кваліфікувалася до півфіналу.

Кубок чемпіонів. 1/4 фіналу

Назаре. Португалія. 13 червня

Катанія (Італія) – Санрайз (Київ, Україна) 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Зазначимо, участь у турнірі брав ще один український клуб – Вибір (Дніпро), але команда не кваліфікувалася до стадії плей-оф. А в матчі за 21 місце Вибір поступився французькому Монпельє з рахунком 4:5.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу кияни впевнено здолали грецький Наполі з рахунком 5:2.

Euro Winners Cup – це щорічний турнір з пляжного футболу серед найкращих клубів Європи, який організовує Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW). Його часто називають "Лігою чемпіонів" пляжного футболу.