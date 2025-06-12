Кияни розгромили грецький Наполі в 1/8 фіналу Кубку чемпіонів

Український клуб Sunrise (Київ) зіграв поєдинок однієї восьмої фіналу Кубку чемпіонів, турнір відбувається в португальському Назаре. Кияни здолали грецький Наполі з рахунком 5:2.

Рахунок відкрили греки в дебюті матчу. Далі була рівна гра, а ближче до перерви бразильському нападнику Педріньо вдався дальній потужний удар – 1:1.

На першій хвилині другого періоду кияни повели в рахунку. Бразилець Педріньо оформив дубль, у падінні замкнувши передачу після верхового розіграшу м’яча від власних воріт – 2:1.

Перед другою перервою український клуб зміцнив перевагу. Нападник перехопив невдало виконану воротарем передачу і відправив м’яча у ворота - 3:1.

Завершальний період почався з гострик атак Наполі, греки мали кілька класних нагод відігратися. Але напругу розрядив Андрій Неруш потужним та точним воротарським ударом – 4:1!

А на останній хвилині після видовищної "бісіклети" – рахунок став розгромним - 5:1. Хоча саме й цей технічний пляжно-футбольний елемент допоміг Наполі відіграти один гол. У підсумку 5:2, Київ – у чвертьфіналі! На цій стадії турніру українці зіграють з переможцем пари Катанія (Італія) – Рекреатіво (Іспанія)

Кубкок чемпіонів. 1/8 фіналу

Назаре. Португалія. 12 червня

Sunrise Київ (Україна) – Наполі-Патрон (Греція) 5:2

Зазначимо, участь в турнірі брав ще один український клуб, Вибір (Дніпро), але команда не кваліфікувалася до стадії плей-оф. А в матчі за 21 місце Вибір поступився французькому Монпельє з рахунком 4-5.

Натомість Санрайз на груповому етапі посів перше місце у квартеті. Найбільшу перемогу клуб здобув у матчі проти Malaisary з Казахстану – 12:1. Голи можна переглянути тут:

Euro Winners Cup — це щорічний турнір з пляжного футболу серед найкращих клубів Європи, який організовує міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW). Його часто називають "Лігою чемпіонів" пляжного футболу.