Визначилися суперники збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу-2025

Збірна України з пляжного футболу дізналася суперників у кваліфікації до чемпіонату світу-2025.

Україна потрапила до групи F та зіграє з Польщею, Норвегією та командою, яку ФІФА оголосить пізніше.

Матчі відбіркового етапу відбудуться в іспанському Кадісі з 4 по 13 жовтня 2024 року. На ЧС-2025 вийдуть чотири найкращі європейські команди.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 з пляжного футболу відбудеться на Сейшельських островах.

Напередодні в Італії відгримів Суперфінал Євроліги з пляжного футболу. Жіноча збірна України посіла 5-те місце з 8-ми національних команд.

Чоловіча участі не приймала – через заборону міністерства молоді та спорту змагатися в міжнародних турнірах, де виступають Росія та Білорусь.