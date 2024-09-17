Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Пляжний футбол

Визначилися суперники збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу-2025

Станіслав Лисак — 17 вересня, 11:21
Визначилися суперники збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
УАФ

Збірна України з пляжного футболу дізналася суперників у кваліфікації до чемпіонату світу-2025.

Україна потрапила до групи F та зіграє з Польщею, Норвегією та командою, яку ФІФА оголосить пізніше.

Матчі відбіркового етапу відбудуться в іспанському Кадісі з 4 по 13 жовтня 2024 року. На ЧС-2025 вийдуть чотири найкращі європейські команди.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 з пляжного футболу відбудеться на Сейшельських островах.

Напередодні в Італії відгримів Суперфінал Євроліги з пляжного футболу. Жіноча збірна України посіла 5-те місце з 8-ми національних команд.

Чоловіча участі не приймала – через заборону міністерства молоді та спорту змагатися в міжнародних турнірах, де виступають Росія та Білорусь.

Читайте також :
Фото Колонка Пляж, пісок та щось не "ОК". Українські пляжники обурюються забороною на участь в футбольній Євролізі
пляжний футбол Збірна України з пляжного футболу

пляжний футбол

Україна втримала перемогу з Чехією і здобула 5-те місце в Суперфіналі Євроліги
Пляжний футбол. В яскравому матчі українки перемагають швейцарок і зіграють за 5 місце
Пляжний футбол. Жіноча збірна України програла третій матч Суперфіналу Євроліги
Українки дали бій італійкам, але не змогли вийти до півфіналу Євроліги
Українки поступилися Португалії у поєдинку Суперфіналу Євроліги

Останні новини