Пляж, пісок та щось не "ОК". Українські пляжники обурюються забороною на участь в футбольній Євролізі

В Італії відгримів Суперфінал Євроліги з пляжного футболу. Жіноча збірна України посіла 5-те місце з 8-ми національних команд.

Чоловіча участі не приймала – через заборону міністерства молоді та спорту змагатися в міжнародних турнірах, де виступають Росія та Білорусь.

На перші шпальти йдуть прибалти

В Італії, де проходив фінал Євроліги, в одну групу з білорусами потрапила чоловіча команда Естонії. І саме балтійці організували акцію на підтримку воюючої України — відмовились грати з білорусами після виконання національних гімнів. Після відмови сфотографувались з жіночою збірною України, демонструючи свою підтримку нашій країні.

І знову "Браво, федерація"

Все б добре, але реакція користувачів соцмереж на цю подію була емоційною. На сторінці асоціації пляжного футболу України під дописом про естонський перфоменс з'явилося чимало гнівних коментарів. Користувачі, які мають відношення до пляжного футболу, висловлювали невдоволення. Мовляв, естонці роблять за українців їх роботу, демонструючи цивілізованому світу позицію України під час повномасштабної війни.

Тобто, головний посил такий – Україна має їхати на такі форуми. І подібні акції мають влаштовувати наші команди, а не збірні інших країн, якими б великими нашими друзями вони б не були.

Наказ – не дишло

Нагадаємо, згідно з урядовим наказом українським національним збірним командам заборонено змагатися на турнірах, де присутні спортсмени з Росії чи Білорусі. Відповідне рішення прийняло міністерство молоді та спорту України понад рік тому.

Згідно з документом, обмеження на участь у змаганнях стосуються усіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійським та паралімпійських видів спорту.

Ще тоді АПФУ намагалася владнати це питання. Ось заява асоціації датована минулим роком.

"Асоціація пляжного футболу України останніми місяцями намагалася зробити все від нас залежне, щоб українська національна команда змогла представити нашу країну на цьому турнірі. Але є наказ Міністерства молоді та спорту України #4435 від 26 липня 2023 року, який забороняє брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь спортсмени або команди, які представляють РФ та Білорусь".

Найвищий клас, але без нас

Нагадаємо, в цьогорічному фіналі, який пройшов без чоловічої збірної України, Португалія здолала Італію 5:1 та виграла Євролігу.

beachsoccer.com

Серед жінок тріумфувала Польща, яка переграла Португалію 5:1.

В жіночому турнірі не було ані Росії, ані Білорусі. Тому українська збірна брала участь.

Востаннє чоловіки грали у фіналі Євроліги у 2022-му, посіли п’яте місце.

Україна — чемпіон Євроліги 2016 року. А у 2020-му здобула бронзу.