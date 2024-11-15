Україна – Бразилія 3:3: ОНЛАЙН
Асоціація пляжного футболу України
У п'ятницю, 15 листопада, жіноча збірна України з пляжного футболу продовжить виступ у міжнародному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії.
Третім суперником підопічних Юрія Клименка буде команда Бразилії. Поєдинок розпочнеться о 13:45 за київським часом.
Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу Україна – Бразилія.
24'
Штрафний на останній секунді заробляють українки!
23'
ГОООООЛЛЛЛ! Наша воротарка Анастасія Терех дальнім ударом зрівнює рахунок! 3:3!
21'
Гол! Бразилія виходить вперед, Анастасія Терех пропускає між ногами. 2:3.
19'
Гол! Анастасія Терех відбила удар прямо на ногу суперниці, якій залишалося лише добити в порожні ворота. 2:2.
13'
Другий тайм розпочався!
12'
Перший тайм завершено! Україна попереду – 2:1!
9'
Гол! Бразилійки розмочили рахунок! 2:1 на користь українок!
7'
ГОООООЛЛЛЛ! Юлія Костюк подвоює перевагу українок! 2:0!
6'
Анастасія Терех робить блискучий сейв і рятує українок.
4'
Автогол! Після удару від Кліпаченко м'яч залітає у сітку воріт суперниць після того як бразилійка зрізала його у власну рамку! 1:0 – Україна попереду!
1'
Матч розпочався!
Нагадаємо, в першому турі Україна розгромно програла Іспанії (1:6), а в другому перемогла Англію (4:2).