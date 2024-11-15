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Україна – Бразилія 3:3: ОНЛАЙН

Денис Шаховець — 15 листопада 2024, 13:45
Асоціація пляжного футболу України
Україна – Бразилія 3:3: ОНЛАЙН

У п'ятницю, 15 листопада, жіноча збірна України з пляжного футболу продовжить виступ у міжнародному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії.

Третім суперником підопічних Юрія Клименка буде команда Бразилії. Поєдинок розпочнеться о 13:45 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу Україна – Бразилія.

24'
Штрафний на останній секунді заробляють українки!

23'
ГОООООЛЛЛЛ! Наша воротарка Анастасія Терех дальнім ударом зрівнює рахунок! 3:3!

21'
Гол! Бразилія виходить вперед, Анастасія Терех пропускає між ногами. 2:3.

19'
Гол! Анастасія Терех відбила удар прямо на ногу суперниці, якій залишалося лише добити в порожні ворота. 2:2.

13'

Другий тайм розпочався!

12'

Перший тайм завершено! Україна попереду – 2:1!

9'
Гол! Бразилійки розмочили рахунок! 2:1 на користь українок!

7'

ГОООООЛЛЛЛ! Юлія Костюк подвоює перевагу українок! 2:0!

6'
Анастасія Терех робить блискучий сейв і рятує українок.

4'
Автогол! Після удару від Кліпаченко м'яч залітає у сітку воріт суперниць після того як бразилійка зрізала його у власну рамку! 1:0 – Україна попереду!

1'

Матч розпочався!

Нагадаємо, в першому турі Україна розгромно програла Іспанії (1:6), а в другому перемогла Англію (4:2).

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