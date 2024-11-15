Україна – Бразилія 3:3: ОНЛАЙН

У п'ятницю, 15 листопада, жіноча збірна України з пляжного футболу продовжить виступ у міжнародному турнірі Neom Beach Soccer Cup в Саудівській Аравії.

Третім суперником підопічних Юрія Клименка буде команда Бразилії. Поєдинок розпочнеться о 13:45 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу Україна – Бразилія.

24' Штрафний на останній секунді заробляють українки! 23' ГОООООЛЛЛЛ! Наша воротарка Анастасія Терех дальнім ударом зрівнює рахунок! 3:3! 21' Гол! Бразилія виходить вперед, Анастасія Терех пропускає між ногами. 2:3. 19' Гол! Анастасія Терех відбила удар прямо на ногу суперниці, якій залишалося лише добити в порожні ворота. 2:2. 13' Другий тайм розпочався! 12' Перший тайм завершено! Україна попереду – 2:1! 9' Гол! Бразилійки розмочили рахунок! 2:1 на користь українок! 7' ГОООООЛЛЛЛ! Юлія Костюк подвоює перевагу українок! 2:0! 6' Анастасія Терех робить блискучий сейв і рятує українок. 4' Автогол! Після удару від Кліпаченко м'яч залітає у сітку воріт суперниць після того як бразилійка зрізала його у власну рамку! 1:0 – Україна попереду! 1' Матч розпочався!

Нагадаємо, в першому турі Україна розгромно програла Іспанії (1:6), а в другому перемогла Англію (4:2).