Вплинув на рішення? Йокич знав, що Денвер збирається звільнити Мелоуна
Зірковий бігмен Денвер Наггетс Нікола Йокич зізнався, що він знав про звільнення Майкла Мелоуна та Келвіна Бута до оголошення клубу.
Слова 30-річного серба наводить BasketNews.
8 квітня Денвер шокував світ НБА новиною про звільнення Мелоуна з посади головного тренера. Разом із ним свою роботу втратив і генеральний менеджер Келвін Бут.
Роль тимчасового тренера став виконувати головний асистент Мелоуна Девід Адельман. Під його керівництвом команда перемогла Сакраменто (124:116). Після цієї гри Йокич розповів подробиці того, як він дізнався про радикальні зміни в організації за лічені дні до старту постсезону.
"Я знав про це трохи раніше за всіх. І (Джош Кронке, власник клубу) сказав мені: "Ми прийняли рішення". Тож це не було обговоренням. Це було рішення, і він сказав мені чому. Я вислухав і прийняв це", – сказав Йокич.
За два матчі до фінішу регулярного сезону Денвер посідає п'яте місце на Заході, маючи баланс перемог 48-32.
Нікола Йокич є головним конкурентом Шая Гілджес-Александера з Оклахоми у боротьбі за звання найціннішого гравця сезону. Статистичні показники "Джокера" дорівнюють 29,8 очка, 12,8 підбирання та 10,2 передачі (найкращі цифри по кар'єрі) у 68 поєдинках.
Раніше стало відомо, що Стефен Каррі оновив власний рекорд НБА за кількістю точних триочкових кидків за сезон.