Найкращий снайпер в історії: Каррі оновив триочковий рекорд НБА

Зірковий розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі оновив снайперський рекорд НБА, який йому ж і належить.

Про це повідомляє Basketball Forever.

У матчі проти Сан-Антоніо (111:114) 37-річний баскетболіст закинув 5 триочкових. Завдяки цьому він подолав позначку в 300 точних дальніх кидків за сезон.

Для "Шефа" це вже шостий сезон у кар'єрі, в якому він влучив 300+ триочкових кидків, що є найкращим результатом в історії НБА. Варто зазначити, що жоден інший гравець не робив цього хоча б двічі.

У нинішньому сезоні Стефен Каррі зіграв у 67 матчах, у яких він набирав 24,4 очка, 4,4 підбирання та 6,1 передачі. Через поразку від Сперс Ворріорз впали на сьоме місце Західної конференції з балансом передом 47-33.

Раніше стало відомо, що Лонзо Болл зустрівся з родиною чоловіка, який посмертно пожертвував йому колінний хрящ. Завдяки цьому баскетболіст повернувся на паркет після майже трирічної відсутності.