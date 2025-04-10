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Найкращий снайпер в історії: Каррі оновив триочковий рекорд НБА

Олексій Погорелов — 10 квітня 2025, 12:25
Найкращий снайпер в історії: Каррі оновив триочковий рекорд НБА
Стеф Каррі

Зірковий розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі оновив снайперський рекорд НБА, який йому ж і належить.

Про це повідомляє Basketball Forever.

У матчі проти Сан-Антоніо (111:114) 37-річний баскетболіст закинув 5 триочкових. Завдяки цьому він подолав позначку в 300 точних дальніх кидків за сезон.

Для "Шефа" це вже шостий сезон у кар'єрі, в якому він влучив 300+ триочкових кидків, що є найкращим результатом в історії НБА. Варто зазначити, що жоден інший гравець не робив цього хоча б двічі.

У нинішньому сезоні Стефен Каррі зіграв у 67 матчах, у яких він набирав 24,4 очка, 4,4 підбирання та 6,1 передачі. Через поразку від Сперс Ворріорз впали на сьоме місце Західної конференції з балансом передом 47-33.

Раніше стало відомо, що Лонзо Болл зустрівся з родиною чоловіка, який посмертно пожертвував йому колінний хрящ. Завдяки цьому баскетболіст повернувся на паркет після майже трирічної відсутності.

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Стефен Каррі

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