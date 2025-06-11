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Лейкерс назвали єдиного гравця, якого не погодяться обміняти

Андрій Мошкун — 11 червня 2025, 22:42
Лейкерс назвали єдиного гравця, якого не погодяться обміняти
Остін Рівз та Лука Дончич
Лос-Анджелес Лейкерс

Клуб з Лос-Анджелеса не готовий відпускати свого зіркового гравця Луку Дончича.

Про це пише AthlonSports.

Йдеться про те, що всіх інших гравців Лейкерс готові обміняти. Навіть – Леброна Джеймса.

"Якби Денвер подзвонив з пропозицією обміну Ніколи Йокича на Леброна Джеймса, можете не сумніватися — генеральний менеджер Лейкерс Роб Пелінка, ймовірно, навіть не замислювався б перед тим, як потиснути руку на цій угоді. Якщо ж Мілвокі були б твердо налаштовані дозволити Яннісу Адетокумбо виступати під яскравими вогнями Лос-Анджелеса, то на логістику такого обміну витратили б мінімум зусиль – або й зовсім не думали б про неї", – йдеться у публікації.

Нещодавно стало відомо, що під час міжсезоння цього літа Лос-Анджелес Лейкерс збираються обміняти свою зірку Остіна Рівза.

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