Лейкерс назвали єдиного гравця, якого не погодяться обміняти

Клуб з Лос-Анджелеса не готовий відпускати свого зіркового гравця Луку Дончича.

Про це пише AthlonSports.

Йдеться про те, що всіх інших гравців Лейкерс готові обміняти. Навіть – Леброна Джеймса.

"Якби Денвер подзвонив з пропозицією обміну Ніколи Йокича на Леброна Джеймса, можете не сумніватися — генеральний менеджер Лейкерс Роб Пелінка, ймовірно, навіть не замислювався б перед тим, як потиснути руку на цій угоді. Якщо ж Мілвокі були б твердо налаштовані дозволити Яннісу Адетокумбо виступати під яскравими вогнями Лос-Анджелеса, то на логістику такого обміну витратили б мінімум зусиль – або й зовсім не думали б про неї", – йдеться у публікації.

Нещодавно стало відомо, що під час міжсезоння цього літа Лос-Анджелес Лейкерс збираються обміняти свою зірку Остіна Рівза.