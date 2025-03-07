Тренер Далласа: Травма Ірвінга – нещасний випадок, а не результат великих навантажень

Головний тренер Далласа Джейсон Кідд заперечив повідомлення про те, що важка травма Кайрі Ірвінга стала результатом великих навантажень.

Слова 51-річного американця наводить The Athletic.

У Ірвінга діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна, який поставив хрест на його виступах в цьому сезоні. Багато хто припускав, що це відбулося через великі хвилини, які грав 32-річний баскетболіст, особливо після обміну Луки Дончича та травми Ентоні Девіса.

Проте Кідд вважає, що ця травма – це не більше, ніж нещасний випадок. А ЗМІ спецально роблять його винним у цьому.

"Факти такі, що він наступив на ногу (Йонасу) Валанчюнасу, це було нещасним випадком, але таке трапляється в спорті. Ми (баскетбольний світ) повідомляємо про це неправильно. Звіт неправильний", – сказав Кідд.

У 10 повних матчах, які Ірвінг провів з 4 лютого по 1 березня, він грав у середньому 39,3 хвилин, що є найбільшим показником серед усіх гравців НБА. Кідд сказав, що Кайрі "напросився" на таке велике навантаження.

"Він хотів цього. Ми повідомляємо про це? Ні, ми не повідомляємо про це. Ми повідомляємо про те, що ми когось закопали в землю. Це неправда. Це його робота. Це його гра. Він любить грати. Це нормально грати 40 хвилин у 32 роки за місяць. Я думаю, що іноді ми перегинаємо палицю або говоримо неправду, тому що хочемо лайків, сердець або хочемо, щоб хтось помістив нас на цю платформу. Але ми не говоримо всієї правди, тому що це був нещасний випадок. Це поганий репортаж. Я не згоден з тим, хто це сказав, з тим, хто намагається намалювати картину, що ми закопуємо людей в землю".

Варто зазначити, що Кайрі Ірвінг проводив статистично свій кращий сезон у кар'єрі, набираючи в середньому 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі в 50 матчах регулярки НБА.

Раніше колишній власник Далласа Марк К'юбан заявив, що нинішні власники франшизи мали знайти більш вигідну пропозицію за обмін Луки Дончича.