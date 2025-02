Зірковий дует Нікс повторив досягнення, яке вдавалося лише зіркам Лейкерс

Teammates to have 40p/10r/5a & 30p/10r/5a in same game, since NBA-ABA merger:



Kareem Abdul-Jabbar & Magic Johnson (1/29/1980)

Kobe Bryant & Shaquille O'Neal (3/12/2000)

Karl-Anthony Towns & Josh Hart (tonight) pic.twitter.com/1Tg3JvIpOL