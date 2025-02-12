Зірковий дует Нікс повторив досягнення, яке вдавалося лише зіркам Лейкерс

Вдала гра Карла-Ентоні Таунса та Джоша Харта допомогла Нікс обіграти Індіану в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Як пише OptaStats, вони стали лише третім дуетом, який закінчував гру НБА з дивовижними статистичними показниками.

Teammates to have 40p/10r/5a & 30p/10r/5a in same game, since NBA-ABA merger:



Kareem Abdul-Jabbar & Magic Johnson (1/29/1980)

Kobe Bryant & Shaquille O'Neal (3/12/2000)

Karl-Anthony Towns & Josh Hart (tonight) pic.twitter.com/1Tg3JvIpOL — OptaSTATS (@OptaSTATS) February 12, 2025

Бігмен набрав 40 очок, зробив 12 підбирань та віддав 5 передач. Захисник Харт додав 30 очок, зробив 10 підбирань і також віддав 5 асистів.

Раніше лише два дуети в одній грі показували такі цифри. Вдалося це представникам Лейкерс Каріму Абдул-Джаббару та Меджику Джонсону (1980) та Шакілу О'Нілу з Кобі Браянтом (2000).

Нагадаємо, українець Олексій Лень став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс, за яких грають Лука Дончич та Леброн Джеймс.