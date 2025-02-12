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Зірковий дует Нікс повторив досягнення, яке вдавалося лише зіркам Лейкерс

Руслан Травкін — 12 лютого 2025, 14:29
Зірковий дует Нікс повторив досягнення, яке вдавалося лише зіркам Лейкерс
Карл-Ентоні Таунс
https://x.com/nyknicks

Вдала гра Карла-Ентоні Таунса та Джоша Харта допомогла Нікс обіграти Індіану в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Як пише OptaStats, вони стали лише третім дуетом, який закінчував гру НБА з дивовижними статистичними показниками.

Бігмен набрав 40 очок, зробив 12 підбирань та віддав 5 передач. Захисник Харт додав 30 очок, зробив 10 підбирань і також віддав 5 асистів.

Раніше лише два дуети в одній грі показували такі цифри. Вдалося це представникам Лейкерс Каріму Абдул-Джаббару та Меджику Джонсону (1980) та Шакілу О'Нілу з Кобі Браянтом (2000).

Нагадаємо, українець Олексій Лень став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс, за яких грають Лука Дончич та Леброн Джеймс.

Лос-Анджелес Лейкерс Нікс Карл-Ентоні Таунс НБА

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