Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Успішна остання чверть дозволила Нікс скоротити рахунок у фіналі Сходу

Руслан Травкін — 26 травня 2025, 07:10
Успішна остання чверть дозволила Нікс скоротити рахунок у фіналі Сходу

Завершився матч плейоф НБА між Індіаною Пейсерз і Нью-Йоркс Нікс.

Нікс здобули перемогу з рахунком 106:100.

Індіана робила все, щоб здобуту третю перемогу поспіль. Перед третьою чвертю господарі мали перевагу в 10 очок, але повністю провалили останні 12 хвилин гри.

Найкращим у переможців став Карл-Ентоні Таунс. Форвард набрав 24 очки і зробив 15 підбирань.

НБА-2024/25 – плейоф
Фінал Сходу, 26 травня

Індіана – Нью-Йорк Нікс 100:106 (30:26, 28:19, 22:25, 20:36)

Нагадаємо, вчора Міннесота також вперше за серію здолала Оклахому

Нікс НБА Індіана Пейсерс

Нікс

Вперше в історії НБА всі андердоги стартували з перемоги у півфіналі конференції
Детройт перервав невдалу серію в плейоф НБА, яка тривала майже 17 років
Селтікс без плану "Б", прорив Пістонс, проблеми Янніса: підсумок Східної конференції НБА
Зірковий дует Нікс повторив досягнення, яке вдавалося лише зіркам Лейкерс
Гілджес-Александер та зірка Нікс: визначилися найкращі гравці НБА за підсумками грудня

Останні новини