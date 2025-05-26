Успішна остання чверть дозволила Нікс скоротити рахунок у фіналі Сходу

Завершився матч плейоф НБА між Індіаною Пейсерз і Нью-Йоркс Нікс.

Нікс здобули перемогу з рахунком 106:100.

Індіана робила все, щоб здобуту третю перемогу поспіль. Перед третьою чвертю господарі мали перевагу в 10 очок, але повністю провалили останні 12 хвилин гри.

Найкращим у переможців став Карл-Ентоні Таунс. Форвард набрав 24 очки і зробив 15 підбирань.

НБА-2024/25 – плейоф

Фінал Сходу, 26 травня

Індіана – Нью-Йорк Нікс 100:106 (30:26, 28:19, 22:25, 20:36)

Нагадаємо, вчора Міннесота також вперше за серію здолала Оклахому.