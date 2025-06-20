Провал після прориву: зірка Оклахоми встановила найгірший результат в історії Фіналу НБА
Зірковий свінгмен Оклахоми Джейлен Вільямс став володарем нового рекорду в межах фінальної серії НБА.
Про це повідомляє StatMuse.
Сьогодні, 20 червня, Тандер програли Індіані шостий матч Фіналу НБА з рахунком 91:108.
Вільямс закінчив цю гру з показником +/- на рівні -40, що стало найгіршим результатом в історії фінальної серії.
24-річний баскетболіст перевершив досягнення Джру Холідея: захисник Бостона мав показник -38 у минулорічному четвертому матчі Фіналу НБА проти Далласа.
Варто зазначити, що такий провал Вільямса стався після його проривної гри у матчі №5, в якому він набрав 40 очок та допоміг Оклахомі перемогти 120:109.
Вирішальна сьома гра Фіналу НБА відбудеться в ніч на 23 червня. Вона проходитиме на домашній арені Оклахоми.
Раніше стало відомо про аварію легендарного центрового НБА, якому знадобилася операція із заміни стегна.