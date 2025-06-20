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Провал після прориву: зірка Оклахоми встановила найгірший результат в історії Фіналу НБА

Олексій Погорелов — 20 червня 2025, 13:44
Джейлен ВІльямс
Джейлен ВІльямс
Basketball Forever

Зірковий свінгмен Оклахоми Джейлен Вільямс став володарем нового рекорду в межах фінальної серії НБА.

Про це повідомляє StatMuse.

Сьогодні, 20 червня, Тандер програли Індіані шостий матч Фіналу НБА з рахунком 91:108.

Вільямс закінчив цю гру з показником +/- на рівні -40, що стало найгіршим результатом в історії фінальної серії.

24-річний баскетболіст перевершив досягнення Джру Холідея: захисник Бостона мав показник -38 у минулорічному четвертому матчі Фіналу НБА проти Далласа.

Варто зазначити, що такий провал Вільямса стався після його проривної гри у матчі №5, в якому він набрав 40 очок та допоміг Оклахомі перемогти 120:109.

Вирішальна сьома гра Фіналу НБА відбудеться в ніч на 23 червня. Вона проходитиме на домашній арені Оклахоми.

Раніше стало відомо про аварію легендарного центрового НБА, якому знадобилася операція із заміни стегна.

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