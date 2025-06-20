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Знадобилася операція: легенда НБА потрапив у серйозну аварію на мотоциклі

Олексій Погорелов — 20 червня 2025, 13:28
Владе Дівац та Нікола Йокич
Владе Дівац та Нікола Йокич
Getty Images

Легенда НБА і член Зали слави Владе Дівац потрапив у серйозну аварію на мотоциклі цього тижня, перебуваючи в Чорногорії.

Про це повідомляє Informer.

За інформацією джерела, Дівац впав з мотоцикла біля Луштиці і не зміг встати через тяжкість отриманих травм. Пізніше було підтверджено, що він отримав перелом стегна.

Він був негайно госпіталізований і вже переніс екстрену операцію із заміни стегна. Очікується, що Дивац скоро повністю одужає і повернеться до своєї звичайної діяльності.

За свою 15-річну кар'єру в НБА Дівац виступав за Лейкерс, Сакраменто та Шарлотт.

Він є одним із семи гравців в історії НБА, які набрали щонайменше 13 000 очок, 9 000 підбирань, 3 000 передач та 1 500 блок-шотів, приєднавшись до елітної компанії Каріма Абдул-Джаббара, Хакіма Оладжувона, Шакіла О'Ніла, Тіма Данкана, Кевіна Гарнетта та Пау Газоля.

57-річний серб двічі вигравав чемпіонат світу, тричі ставав переможцем Євробаскету, а також двічі здобував срібну медаль Олімпійських ігор.

У 2019 році Дівац був включений до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта.

Після ігрової кар'єри Владе Дівац був президентом Партизана, скаутом Лейкерс та віцепрезидентом з баскетбольних операцій і генменеджером Сакраменто.

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