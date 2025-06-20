Познущалися на повну: Індіана розгромила Оклахому в шостому матчі фіналу НБА

У ніч на 20 червня відбувся шостий матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25 між Індіаною та Оклахомою.

Пейсерз на своїй арені не дозволили Тандер стати чемпіонами, обігравши суперника з рахунком 108:91.

Баскетбол – НБА-2024/25

Фінал, гра №6, 20 червня

Індіана – Оклахома 108:91 (28:25, 36:17, 26:18, 18:31)

Статистика матчу

Фаворит успішно почав поєдинок – 10:2. Здавалося, що ніщо не завадить колективу Марка Дейно вже сьогодні оформити титул.

Фанати і триочкові Обі Топпіна повернули Індіану до боротьби. Коли енергія стартового складу почала падати нанівець, на паркет вийшов головний енерджайзер фінальної серії Ті Джей Макконелл.

Надалі своє слово сказали Аарон Несміт і Ендрю Немхард. Саме їхній виступ дозволив господарям відірватися на 10+ очок.

Під кінець першої половини прийшов час сяяти й лідерам. Спочатку Халібертон зробив перехоплення і чудовим пасом вивів Сіакама на кошик – данк від камерунця.

OH MY GOODNESS THIS PACERS SEQUENCE 🤯



HALIBURTON STEAL.

HALIBURTON NO-LOOK DIME.

SIAKAM SLAM WITH FORCE.



Indy seeking a Game 7 on ABC 🏆 pic.twitter.com/hr7RKcCUbq — NBA (@NBA) June 20, 2025

А завершив чверть Паскаль яскравим кидком під сирену.

Pascal Siakam gives us a 22-point lead at the first-half buzzer 🚨 pic.twitter.com/7mYrVJ9dSB — Indiana Pacers (@Pacers) June 20, 2025

Третя чверть почалася сумбурно – за перші 4 хвилини команди очок так і не здобули. І якщо Індіана прийшла до тями, то Тандер – ні. За 19 хвилин до кінця гри рахунок став 70:42 і Дейно знову бере тайм-аут.

Рік Карлайл вирішив дати перепочити лідерам, що трохи дозволило скоротити відставання фавориту – 54:73. Завершилася третя чверть ось таким баззером від Бена Шеппарда.

BEN SHEPPARD FROM WAY DOWNTOWN 🎯



ANOTHER QUARTER BUZZER-BEATER FROM INDY!



Pacers looking to force Game 7 on ABC 👀 pic.twitter.com/DJeeOBD0Qo — NBA (@NBA) June 20, 2025

У вирішальні 12 хвилин тренери команд випустили другий і навіть третій юніт. Резервісти гостей трохи скоротили відставання, але навряд чи від цього їм легше.

Найрезультативнішим у складі переможців став Обі Топпін, який набрав 20 очок і 6 підбирань. Нембхард додав 17 пунктів, а Паскаль Сіакам записав в актив дабл-дабл: 16 очок + 13 підбирань. Тайріз Халібертон з пошкодженням відзначився 14 очками.

У Тандер лідером став Шей Гілджес-Александер. На рахунку MVP регулярного чемпіонату 21 очко.

Гра №7 пройде на "Пейком Центрі" в Оклахомі у ніч на 23 червня.

Індіана приєдналася до НБА у 1976 році. За 49 років команда не ставала чемпіоном. Найкращим показником франшизи є фінал у сезоні-1999/00.

Тандер стали клубом НБА у 2008 році. Вже 2012 року їм вдалося дійти до фіналу, де була поразка від Маямі (1-4).

Ця команда утворилася внаслідок переїзду Сіетл Суперсонікс. Цей клуб ставав чемпіоном у 1979 році.