Познущалися на повну: Індіана розгромила Оклахому в шостому матчі фіналу НБА
У ніч на 20 червня відбувся шостий матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25 між Індіаною та Оклахомою.
Пейсерз на своїй арені не дозволили Тандер стати чемпіонами, обігравши суперника з рахунком 108:91.
Індіана – Оклахома 108:91 (28:25, 36:17, 26:18, 18:31)
Статистика матчу
Фаворит успішно почав поєдинок – 10:2. Здавалося, що ніщо не завадить колективу Марка Дейно вже сьогодні оформити титул.
Фанати і триочкові Обі Топпіна повернули Індіану до боротьби. Коли енергія стартового складу почала падати нанівець, на паркет вийшов головний енерджайзер фінальної серії Ті Джей Макконелл.
Надалі своє слово сказали Аарон Несміт і Ендрю Немхард. Саме їхній виступ дозволив господарям відірватися на 10+ очок.
Під кінець першої половини прийшов час сяяти й лідерам. Спочатку Халібертон зробив перехоплення і чудовим пасом вивів Сіакама на кошик – данк від камерунця.
А завершив чверть Паскаль яскравим кидком під сирену.
Третя чверть почалася сумбурно – за перші 4 хвилини команди очок так і не здобули. І якщо Індіана прийшла до тями, то Тандер – ні. За 19 хвилин до кінця гри рахунок став 70:42 і Дейно знову бере тайм-аут.
Рік Карлайл вирішив дати перепочити лідерам, що трохи дозволило скоротити відставання фавориту – 54:73. Завершилася третя чверть ось таким баззером від Бена Шеппарда.
У вирішальні 12 хвилин тренери команд випустили другий і навіть третій юніт. Резервісти гостей трохи скоротили відставання, але навряд чи від цього їм легше.
Найрезультативнішим у складі переможців став Обі Топпін, який набрав 20 очок і 6 підбирань. Нембхард додав 17 пунктів, а Паскаль Сіакам записав в актив дабл-дабл: 16 очок + 13 підбирань. Тайріз Халібертон з пошкодженням відзначився 14 очками.
У Тандер лідером став Шей Гілджес-Александер. На рахунку MVP регулярного чемпіонату 21 очко.
Гра №7 пройде на "Пейком Центрі" в Оклахомі у ніч на 23 червня.
Індіана приєдналася до НБА у 1976 році. За 49 років команда не ставала чемпіоном. Найкращим показником франшизи є фінал у сезоні-1999/00.
Тандер стали клубом НБА у 2008 році. Вже 2012 року їм вдалося дійти до фіналу, де була поразка від Маямі (1-4).
Ця команда утворилася внаслідок переїзду Сіетл Суперсонікс. Цей клуб ставав чемпіоном у 1979 році.