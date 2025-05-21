Лідер Міннесоти прокоментував поразку від Оклахоми у першому матчі фінальної серії

Зірковий форвард Міннесоти Тімбервулвз Ентоні Едвардс висловився про поразку від Оклахоми у першому матчі фінальної серії Західної конференції НБА.

Коментар баскетболіста наводить ESPN.

"Почуваю себе просто чудово. Потрібно продовжувати робити велику кількість кидків. Я зробив всього лиш 13 бісових спроб. Напевно, треба більше грати без м'яча, піти від цього.

Щоразу, коли я наближаюсь до кільця, там опиняються три або чотири гравці суперників", – розповів Едвардс.

Журналісти також спитали форварда, чи почуває він дискомфорт після того, як підвернув щиколотку у першій чверті, на що той лаконічно відповів "ні".

Загалом у матчі Едвардс набрав 18 очок та виконав 9 підбирань за 36 хвилин на паркеті.

Нагадаємо, НБА назвала імена баскетболістів, які увійшли до першої та другої символічних збірних новачків за підсумками регулярного сезону-2024/25.