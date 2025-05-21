Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Лідер Міннесоти прокоментував поразку від Оклахоми у першому матчі фінальної серії

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 11:20
Лідер Міннесоти прокоментував поразку від Оклахоми у першому матчі фінальної серії
Ентоні Едвардс
Instagram

Зірковий форвард Міннесоти Тімбервулвз Ентоні Едвардс висловився про поразку від Оклахоми у першому матчі фінальної серії Західної конференції НБА.

Коментар баскетболіста наводить ESPN.

"Почуваю себе просто чудово. Потрібно продовжувати робити велику кількість кидків. Я зробив всього лиш 13 бісових спроб. Напевно, треба більше грати без м'яча, піти від цього.

Щоразу, коли я наближаюсь до кільця, там опиняються три або чотири гравці суперників", – розповів Едвардс.

Журналісти також спитали форварда, чи почуває він дискомфорт після того, як підвернув щиколотку у першій чверті, на що той лаконічно відповів "ні".

Загалом у матчі Едвардс набрав 18 очок та виконав 9 підбирань за 36 хвилин на паркеті.

Читайте також :
Фото оновлюється НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка

Нагадаємо, НБА назвала імена баскетболістів, які увійшли до першої та другої символічних збірних новачків за підсумками регулярного сезону-2024/25.

Міннесота Тімбервулвз Ентоні Едвардс НБА Оклахома-Сіті Тандер плейоф НБА

Ентоні Едвардс

Лідер Міннесоти повторив досягнення Джеймса, Браянта та Гарнетта
НБА оштрафувала Едвардса за нецензурну лайку на адресу фанатів
Мій член більший за твій: Ентоні Едвардс вступив у кумедну перепалку з фанатом Лейкерс
НБА скасувала дискваліфікацію лідера Міннесоти на останній матч регулярного сезону
Ще одна зірка НБА не змогла виступити в Матчі всіх зірок-2025 через травму

Останні новини