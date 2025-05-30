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Нема причин для паніки, – лідер Індіани прокоментував провальний матч з Нью-Йорком

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 11:46
Нема причин для паніки, – лідер Індіани прокоментував провальний матч з Нью-Йорком
Тайріз Халібертон
Індіана Пейсерс

Захисник Індіани Тайріз Халібертон висловився про поразку команди в п'ятому матчі фінальної серії Східної конференції від Нью-Йорка.

Думки баскетболіста наводить ESPN.

"Ми дуже стійка команда. Ми завжди здатні проявити реакцію у моменти, коли все йде не за планом. Звісно, гравці розуміють які ставки. Нема причин для паніки", – розповів Халібертон.

Зазначимо, що протягом фінальної серії з Нікс, Пейсерс спочатку були попереду з рахунком 2:0, а згодом вели 3:1.

Напередодні команда не змогла закрити протистояння та пробитись у фінал плейоф, поступившись 94:111. Лідери Індіани повністю провалили гру – тріо Халібертон-Сіакам-Тернер на трьох набрали лише 28 очок, реалізувавши 9/23 з гри.

Нагадаємо, від Західної конференції фіналістом стала Оклахома-Сіті Тандер.

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Тайріз Халібертон

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