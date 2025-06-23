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У захисника Індіани підтвердили розрив ахіллового сухожилля

Андрій Мошкун — 23 червня 2025, 22:46
У захисника Індіани підтвердили розрив ахіллового сухожилля
Тайріз Халібертон
Індіана Пейсерс

У зіркового захисника Індіани Пейсерс Тайріза Халібертона – розрив ахіллового сухожилля.

Інформацію підтверджує інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

"Зірка Індіани Пейсерс Тайріз Халібертон зазнав розриву правого ахіллового сухожилля в сьомій грі проти Оклахома-Сіті", – йдеться у повідомленні.

25-річний баскетболіст травмувався у середині першої чверті фінальної сьомої гри проти Оклахоми (91:103). Отримавши м'яч, Тайріз пішов у прохід, але після першого ж кроку впав.

Самостійно залишити майданчик зірковий захисник Індіани не зміг.

Тайріз Халібертон встиг провести 7 хвилин на паркеті сьомого матчу, за які він набрав 9 очок, реалізувавши 3/4 триочкових кидків.

Нагадаємо, що Халібертон готувався до сьомої гри фінальної серії НБА із розтягненням литкового м'яза.

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