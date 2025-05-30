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Сіакам і Халібертон на двох набрали 23 очки: Нікс скоротили рахунок у серії з Індіаною

Руслан Травкін — 30 травня 2025, 06:25
Сіакам і Халібертон на двох набрали 23 очки: Нікс скоротили рахунок у серії з Індіаною

У ніч з 29 на 30 травня відбувся п'ятий матч фінальної серії Східної конференції між Нью-Йорком та Індіаною.

Нікс здобули перемогу з рахунком 111:94.

Не пішла гра в лідерів Пейсерз. Тріо Халібертон-Сіакам-Тернер на трьох набрали лише 28 очок, реалізувавши 9/23 з гри.

У складі Нікс виблискував Джейлен Брансон. Лідер команди набрав 32 очки і віддав 5 асистів. Карл Ентоні-Таунс відзначився дабл-даблом: 24 очки і 13 підбирань.

НБА-2024/25 – плейоф
Фінал Сходу, 30 травня

Нью-Йорк – Індіана 111:94 (27:23, 29:22, 34:28, 21:21) (рахунок у серії – 2:3)

Нагадаємо, від Західної конференції фіналістом стала Оклахома-Сіті Тандер

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