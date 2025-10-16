Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Перший штраф з нового контракту: гравця Голден Стейт покарали за вилучення через конфлікт з арбітром

Олексій Погорелов — 16 жовтня 2025, 22:42
Джонатан Кумінга
Джонатан Кумінга
Getty Images

Форвард Голден Стейт Ворріорз Джонатан Кумінга був оштрафований на 35 тисяч доларів за дії, які призвели до його вилучення у передсезонному матчі проти Портленда (118:111).

Про це повідмоялє ESPN.

Вчора, 15 жовтня, Кумінга був незадоволений тим, що арбітри не зафіксували на ньому пробивний фол за сім секунд до кінця другої чверті поєдинку проти Трейл Блейзерс.

23-річний баскетболіст ринувся до найближчого рефері, яким виявився Родні Мотт. Кумінга поаплодував арбітру в обличчя, за що отримав вилучення з майданчика, його перше у кар'єрі. У цій грі Джонатан встиг набрати 7 очок, 6 підбирань та 4 передачі.

НБА вирішила оштрафувати гравця за "неналежний контакт та продовження переслідування офіційного представника гри".

Нагадаємо, що після суперечливих переговорів щодо контракту минулого літа, Джонатан Кумінга все ж погодився підписати нову угоду з Голден Стейт Ворріорз.

баскетбол НБА Голден Стейт Ворріорз Джонатан Кумінга

баскетбол

Кривбас підписав контракт з талановитим українцем з Іспанії
Травмована зірка Сакраменто отримав 140-мільйонний контракт від клубу
Колишній найкращий новачок та шостий гравець року НБА оголосив про завершення кар'єри
Команди Леня та Михайлюка програли, Атланта в овертаймі дотиснула Маямі
Існує певна невизначеність, – генменеджер Голден Стейт не знає, чи підпише Керр новий контракт

Останні новини