Перший штраф з нового контракту: гравця Голден Стейт покарали за вилучення через конфлікт з арбітром
Форвард Голден Стейт Ворріорз Джонатан Кумінга був оштрафований на 35 тисяч доларів за дії, які призвели до його вилучення у передсезонному матчі проти Портленда (118:111).
Про це повідмоялє ESPN.
Вчора, 15 жовтня, Кумінга був незадоволений тим, що арбітри не зафіксували на ньому пробивний фол за сім секунд до кінця другої чверті поєдинку проти Трейл Блейзерс.
23-річний баскетболіст ринувся до найближчого рефері, яким виявився Родні Мотт. Кумінга поаплодував арбітру в обличчя, за що отримав вилучення з майданчика, його перше у кар'єрі. У цій грі Джонатан встиг набрати 7 очок, 6 підбирань та 4 передачі.
НБА вирішила оштрафувати гравця за "неналежний контакт та продовження переслідування офіційного представника гри".
Нагадаємо, що після суперечливих переговорів щодо контракту минулого літа, Джонатан Кумінга все ж погодився підписати нову угоду з Голден Стейт Ворріорз.