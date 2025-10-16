Перший штраф з нового контракту: гравця Голден Стейт покарали за вилучення через конфлікт з арбітром

Форвард Голден Стейт Ворріорз Джонатан Кумінга був оштрафований на 35 тисяч доларів за дії, які призвели до його вилучення у передсезонному матчі проти Портленда (118:111).

Про це повідмоялє ESPN.

Вчора, 15 жовтня, Кумінга був незадоволений тим, що арбітри не зафіксували на ньому пробивний фол за сім секунд до кінця другої чверті поєдинку проти Трейл Блейзерс.

23-річний баскетболіст ринувся до найближчого рефері, яким виявився Родні Мотт. Кумінга поаплодував арбітру в обличчя, за що отримав вилучення з майданчика, його перше у кар'єрі. У цій грі Джонатан встиг набрати 7 очок, 6 підбирань та 4 передачі.

НБА вирішила оштрафувати гравця за "неналежний контакт та продовження переслідування офіційного представника гри".

The NBA has fined Jonathan Kuminga $35,000 for “making inappropriate contact with and continuing to pursue a game official.” Happened late in the first half in Portland the other night after Kuminga was upset about a no-call and his ankle getting clipped. https://t.co/ocLiJQluNn — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 16, 2025

Нагадаємо, що після суперечливих переговорів щодо контракту минулого літа, Джонатан Кумінга все ж погодився підписати нову угоду з Голден Стейт Ворріорз.