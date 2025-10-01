Голден Стейт підписали новий контракт з Кумінгою – ESPN

Голден Стейт зуміли домовитись про підписання нового контракту з Джонатаном Кумінгою.

Про це повідомили інсайдери ESPN.

Угоду розраховано на наступні два роки. Зазначимо, що попередні чотири сезони форвард провів у команді на контракті новачка та цього літа став обмежено вільним агентом.

Загальна сума контракту складає 48,5 мільйона доларів та має опцію зміни команди на другий рік.

Окрім того, Ворріорз підписали молодшого брата Стефа Каррі – Сета. Очікується, що Сет Каррі проведе у Голден Стейт більшу частину наступного сезону.

У минулому регулярному сезоні Джонатан Кумінга набирав у середньому 15,3 очка, 4,6 підбирання та 2,2 передачі в 47 матчах за Голден Стейт.

Раніше ГСВ домовились про підписання трьох вільних агентів.