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Зірка Голден Стейт близький до повернення після травми

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 11:15
Зірка Голден Стейт близький до повернення після травми
Джонатан Кумінга
НБА

Форвард Голден Стейт Джонатан Кумінга близький до повернення на паркет після травми гомілкостопу.

Про це повідомляє ESPN.

Гравець Ворріорз пропустив понад 30 матчів, але вже повернувся до тренувань і готовий найближчим часом відновити свої виступи.

Тренер Голден Стейт висловив сподівання, що Кумінга зможе допомогти команді у четвер в матчі проти Сакраменто.

У сезоні-2024/25 форвард зіграв 32 матчі, в яких в середньому набирав 16.8 очок та робив 5 підбирань.

Раніше стало відомо, скільки часу пропустить суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс через травму, якої він зазнав у матчі з Бостоном.

НБА Голден Стейт Ворріорз

Голден Стейт Ворріорз

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