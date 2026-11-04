Голден Стейт припинив виплачувати 20-мільйнонну зарплату Порзінгісу – інсайдер

Голден Стейт Ворріорз припинив виплачувати заробітну плату у розмірі 20 мільйонів доларів латвійському важкому форварду Крістапсу Порзінгісу.

Про це повідомляють інсайдери Шемс Чаранія та Ентоні Слейтер.

Як зазначається, керівництво клубу вважає, що гравець не виконує своїх контрактних зобов'язань. За даними інсайдера, сам Порзінгіс схиляється до завершення ігрової кар'єри у 31 рік.

Попри це, Ворріорз шукають можливість обміняти баскетболіста до дедлайну, який настане 11 лютого.

Натомість клуб, який погодиться отримати угоду Порзінгіса, зможе використати її для обміну на іншого гравця, заощадити кошти та звільнити місце в заявці завдяки викупу контракту.

Додамо, що Порзінгіс провів у НБА 533 матчі, у яких у середньому набирав 19.5 очка та робив 7.6 підбирання. Будучи гравцем Бостон Селтікс виграв чемпіонат у 2024 році.

Порзінгіс доєднався до Голден Стейт Ворріорз у 2024 році. На початку жовтня цього року стало відомо, що латвієць залишається поза командою через проблеми зі здоров'ям.