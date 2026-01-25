Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

НБА перенесла матч між Мемфісом та Денвером

Микола Літвінов — 25 січня 2026, 21:30
НБА перенесла матч між Мемфісом та Денвером
Фед-Екс-форум
fedexforum/instagram

Національна баскетбольна асоціація оголосила про перенесення матчу регулярного чемпіонату між Мемфіс Грізліc та Денвер Наггетс.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Поєдинок, який мав відбутися сьогодні о 22:30 на "Фед-Екс-форум", скасовано через масштабний зимовий шторм, що накрив значну частину території США і суттєво погіршив погодні умови в районі Мемфіса.

Ліга повідомила, що гру буде переграно, проте нову дату та час проведення зустрічі оголосять пізніше.

Наразі Гріззліз посідає 11 місце у турнірній таблиці Західної конференції з 0.419 відсотком перемог. У той час як Денвер знаходиться на третій сходинці, маючи переможний відсоток 0.674.

Нагадаємо, що нещодавно НБА перенесла матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз. Причиною стали масові заворушення в Міннеаполісі, що спалахнули після того, як федеральні офіцери застрелили місцевого жителя.

Мемфіс Грізліс НБА Денвер Наггетс

Мемфіс Грізліс

Зірка Мемфіс Гріззліз вибув на три тижні через травму
Чемпіона НБА заарештували за звинуваченнями у зберіганні наркотиків
Перемога Денвера із черговим трипл-даблом Йокича, Ембіід допоміг Філадельфії обіграти Шарлотт в НБА
Портленд без заарештованого тренера розгромив Голден Стейт, Х'юстон і Даллас знову програли в НБА
Результативність Михайлюка допомогла Юті переграти Кліпперс, Бостон поступився Філадельфії в НБА

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік