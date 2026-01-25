НБА перенесла матч між Мемфісом та Денвером

Національна баскетбольна асоціація оголосила про перенесення матчу регулярного чемпіонату між Мемфіс Грізліc та Денвер Наггетс.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Поєдинок, який мав відбутися сьогодні о 22:30 на "Фед-Екс-форум", скасовано через масштабний зимовий шторм, що накрив значну частину території США і суттєво погіршив погодні умови в районі Мемфіса.

Ліга повідомила, що гру буде переграно, проте нову дату та час проведення зустрічі оголосять пізніше.

Наразі Гріззліз посідає 11 місце у турнірній таблиці Західної конференції з 0.419 відсотком перемог. У той час як Денвер знаходиться на третій сходинці, маючи переможний відсоток 0.674.

Нагадаємо, що нещодавно НБА перенесла матч регулярного чемпіонату між Міннесотою Тімбервулвз та Голден Стейт Ворріорз. Причиною стали масові заворушення в Міннеаполісі, що спалахнули після того, як федеральні офіцери застрелили місцевого жителя.