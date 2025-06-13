Збірна України 3х3 стартувала з перемоги на етапі Жіночої серії у Відні

У п'ятницю, 13 червня, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела перший матч на етапі Жіночої серії, в якому перемогла команду Праги.

Зустріч завершилася з рахунком 20:14.

Українки впевнено розпочали матч, у середині вигравали 14:6 і спокійно довели гру до перемоги.

Найрезультативнішими у протистоянні стали Катерина Коваль, яка набрала 7 очок та зібрала 9 підбирань та Міріам Уро-Ніле, яка записала до активу 6 очок та 6 підбирань.

О 21:10 збірна України проведе матч з італійською командою Рим. Перемога дозволить вийти до чвертьфіналу з першого місця.

Жіноча серія з баскетболу 3х3

Відень, Австрія

Україна – Прага VSC 20:14

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України U-23 поступилась Хорватії 17:21 у фіналі першого стопу Ліги націй 3х3.