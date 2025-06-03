Жіноча збірна України 3х3 провела два спаринги з командою Польщі

Жіноча збірна України 3х3 провела спаринги зі збірною Польщі в межах підготовки до кваліфікації чемпіонату Європи.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

В перший день у Варшаві жіноча збірна України поступилась 9:21, а також виграла у місцевої аматорської чоловічої команди 22:20. На другий день українки взяли реванш – 13:12.

Також збірні України та Польщі провели окремі ігри, моделюючи овертайми – три таких гри українки виграли, в чотирьох зазнали поразки.

В складі збірної України на контрольні матчі до Варшави їздили Анжеліка Ляшко, Дарʼя Дубнюк, Анастасія Ковтун, Вероніка Космач, Юлія Гутевич. Безпосередньо в Польщі до команди приєдналась Міріам Уро-Нілє.

Кваліфікація чемпіонату Європи 3х3 відбудеться 7-8 червня у Бухаресті, Румунія. Далі заплановані ігри на етапах Жіночої серії у Відні та Улан-Баторі, а 23-29 червня українки виступлять на чемпіонаті світу в Улан-Баторі, Монголія.

Раніше своїх суперників по відбору на Євро-2025 дізналася чоловіча збірна України 3х3.