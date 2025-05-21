Збірна України 3х3 дізналася суперників у відборі на ЧЄ-2025
Чоловіча збірна України 3х3 дізналася суперників по груповому раунду відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2025.
Команда Володимира Холопова зіграє за вихід у плейоф кваліфікації проти Бельгії (2) та Туреччини (10), повідомила Федерація баскетболу України.
Кваліфікація відбудеться 7-8 червня у Бухаресті, Румунія.
Розклад матчів групового раунду
7 червня, субота
17:45 Бельгія – Україна
21:35 Україна – Туреччина
Матчі плейоф чемпіонату Європи будуть зіграні 8 червня. Раніше тренерський штаб оголосив список гравців, які готуватимуться до матчів відбору.
По дві кращі команди з групи вийдуть до чвертьфіналу, де в плейоф розіграють путівки на чемпіонат Європи – їх отримують переможці півфіналів та переможець матчу за 3-є місце.
Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також переможці кваліфікаційних турнірів.