У нас і так була дуже складна група: Ляшко прокоментувала виліт збірної України з чемпіонату світу-2026

Гравчиня збірної України з баскетболу 3x3 Анжеліка Ляшко оцінила шлях національної команди на чемпіонаті світу 2026-го року після поразки від Австралії у чвертьфіналі.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Турнір пройшов дуже добре. Звичайно, не так, як хотілося б. Ми розраховували, що цю гру проти Австралії зіграємо краще та достойніше, але це баскетбол: бувають і перемоги, і поразки. У нас і так була дуже складна група. Вважаю, що загалом ми здобули непоганий результат на цьогорічному чемпіонаті світу. Хочу подякувати нашим вболівальникам, Збройним силам України та всім, хто вболівав за нас".

Також українська спортсменка згадала груповий етап, з якого "синьо-жовті" вийшли з першого місця.

"Думаю, що це чудовий досвід. Навіть коли в тебе найсильніша група, яку всі називають "групою смерті", не варто завчасно розчаровуватися. Потрібно готуватися, налаштовуватися — і все вийде".

Нагадаємо, що 6 червня національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Австралії в межах чвертьфіналу чемпіонату світу з рахунком 10:21.

Зауважимо, що для жіночої збірної України це була перша з 2017-го року гра в плейоф чемпіонату світу.

Зазначимо, що Україна кваліфікувалася до чвертьфіналу після перемоги над Литвою (16:14). У перший же змагальний день ЧС-2026 Україна поступилася Канаді (11:14), а потім перемогла Японію (19:18) та Францію (11:10).