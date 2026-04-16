Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників по ЧС-2026

Олег Дідух — 16 квітня 2026, 17:09
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася суперників по ЧС-2026
ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася своїх суперників по груповому етапу чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками будуть команди Франції, Канади, Японії та Литви. Друга та третя команди за підсумками групового етапу вийдуть до 1/8 фіналу, переможець групи – напряму в стадію чвертьфіналу.

Чемпіонат світу 2026 року з баскетболу 3х3 відбудеться з 1 по 7 червня у столиці Польщі, Варшаві.

Нагадаємо, наприкінці березня поточного року чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 дізналися потенційних суперників у кваліфікації до чемпіонату Європи 2026 року.

чемпіонат світу 3х3 Жіноча збірна України з баскетболу 3x3

чемпіонат світу 3х3

