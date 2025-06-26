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Поразка в овертаймі: жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила ЧС без перемог

Андрій Мошкун — 26 червня 2025, 16:26
Поразка в овертаймі: жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила ЧС без перемог
ФБУ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла усі матчі групового етапу на чемпіонаті світу і залишила турнір. В останньому поєдинку українки поступилися в овертаймі господаркам першості – команді Монголії. 

Наші гравчині розпочали матч досить результативно й агресивно у захисті. Це дозволило Україні заволодіти лідерством  6:2.

Однак господарки змагань влучили два дальні кидки поспіль, зрівнявши рахунок. Команди обмінювалися результативними атаками.

Україна намагалася користуватися перевагою в габаритах, заграючи Уро-Ніле і Юркевічус, а більш мобільні суперниці робили ставку на швидкі проходи і дальні спроби.

Під час поєдинку Монголія зуміла відіграти три очки відставання. За хвилину до завершення матчу рахунок був рівним.

Юркевічус дальню спробу на перемогу не реалізувала. Гра перейшла в овертайм, де перемогу вирвали монголки з рахунком 18:16.

За збірну України на чемпіонаті світу грали Анжеліка Ляшко, Дар'я Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевичус. Головний тренер  Юрій Процюк.

Чемпіонат світу 3х3. Улан-Батор,
Монголія, 26 червня

Монголія - Україна 18:16

Нагадаємо, що Україна програла перші три матчі групового етапу і достроково втратила шанс на вихід у плейоф.

3х3 збірна України 3х3 чемпіонат світу 3х3

3х3

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