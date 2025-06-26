Поразка в овертаймі: жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила ЧС без перемог
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла усі матчі групового етапу на чемпіонаті світу і залишила турнір. В останньому поєдинку українки поступилися в овертаймі господаркам першості – команді Монголії.
Наші гравчині розпочали матч досить результативно й агресивно у захисті. Це дозволило Україні заволодіти лідерством – 6:2.
Однак господарки змагань влучили два дальні кидки поспіль, зрівнявши рахунок. Команди обмінювалися результативними атаками.
Україна намагалася користуватися перевагою в габаритах, заграючи Уро-Ніле і Юркевічус, а більш мобільні суперниці робили ставку на швидкі проходи і дальні спроби.
Під час поєдинку Монголія зуміла відіграти три очки відставання. За хвилину до завершення матчу рахунок був рівним.
Юркевічус дальню спробу на перемогу не реалізувала. Гра перейшла в овертайм, де перемогу вирвали монголки з рахунком 18:16.
За збірну України на чемпіонаті світу грали Анжеліка Ляшко, Дар'я Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевичус. Головний тренер – Юрій Процюк.
Монголія, 26 червня
Монголія - Україна 18:16
Нагадаємо, що Україна програла перші три матчі групового етапу і достроково втратила шанс на вихід у плейоф.